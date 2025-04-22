Yeryüzü Doktorları'na Yeni Başkan

Yeryüzü Doktorları Derneğinin Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Ahmet Salduz, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kriz bölgelerinde yürüttüğü sağlık ve insani yardım çalışmalarıyla bilinen Yeryüzü Doktorları Derneği Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

Yeni yönetimin belirlendiği Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Salduz, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yeryüzü Doktorları'nın 10 yıldır başkanlık görevini icra eden ve derneğin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında rol üstlenen uzman doktor Yahyahan Güney ise Denetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürecek.