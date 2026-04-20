Yeryüzü Doktorları Somali\'ye Gidiyor

20.04.2026 16:28
Yeryüzü Doktorları, TİKA işbirliğiyle Somali'de kadın sağlığı alanında hizmet verecek.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde kadın hastalıkları ve doğum alanında muayeneler ile ameliyatlar yapmak için Somali'ye hareket etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi, 20-30 Nisan'da TİKA'nın işbirliğinde, Mogadişu'daki Benadir Hastanesi'nde sağlık hizmetleri sunacak.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, anestezi uzmanı, anestezi teknikeri, iki ameliyathane hemşiresi ile 2 dernek personelinden oluşan 8 kişilik ekibin 10 gün boyunca Somali halkına sağlık hizmeti sunması planlanıyor.

Savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 89 ülkede sağlık alanında çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, kadın hastalıkları ve doğum branşında birçok zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını yapacak.

Ayrıca gönüllü sağlık ekibi, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

Dernek, aynı zamanda göz sağlığı alanında muayene ve ameliyatlarını gerçekleştirmek üzere bir başka gönüllü ekibini hastanenin göz hastalıkları servisine gönderecek.

Taramalar sonucu katarakt teşhisi konulan hastaları ameliyat edecek ekip, çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: AA

