Yesevi'nin Mirası Konferansı

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Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini ve eserlerini yaygınlaştırmaya önem verdiklerini belirterek, "Hoca Ahmet Yesevi, Türk birliğinin manevi direğidir." dedi.

Aşimbayev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin dini idare başkanlarının da katıldığı "Hoca Ahmet Yesevi ve onun manevi mirası" konulu uluslararası konferansta konuştu.

Konferansın Yesevi ilmini araştıran yerel ve yabancı araştırmacıları bir araya getirdiğini dile getiren Aşimbayev, Türk dünyası sufilik geleneğinin kurucusu ve Orta Asya'da İslam'ın yayılmasında büyük katkıları olan Yesevi'nin şahsiyeti ve mirasına yeniden bilimsel yaklaşım geliştirmenin önemini vurguladı.

Aşimbayev, bu bağlamda Kazakistan'ın Yesevi şahsiyeti ile mirasının araştırılması ve yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiğini ifade ederek, "Konferans, bu girişimimizin net göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Divan-ı Hikmet" gibi önemli bir miras bırakmanın yanı sıra binlerce talebe yetiştiren Yesevi'nin Türk-İslam felsefesinin geliştirilmesine önemli katkılar yapan büyük bir filozof olduğunu kaydeden Aşimbayev, "Çeşitler tehditlerle dolu mevcut dünyada kendimize ait gelenekleri koruyarak gelişmenin önemi büyüktür. Bu bağlamda Yesevi'nin eserleri bize çok şey veriyor. Çünkü Yesevi'nin eserlerinde Türklük ile İslam şartları ustalıkla uyum buluyor." ifadelerini kullandı.