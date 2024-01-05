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Yeşil Reçete Skandalında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yeşil Reçete Skandalında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Nazilli'de düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya süren doktor, hastane çalışanı ve eczacı kalfalarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller ve reçeteler ele geçirildi.

Yeşil Reçete Skandalında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
05.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:20
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya süren doktor, hastane çalışanı ve eczacı kalfalarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun yeşil reçeteyle satılan ilaçları yazdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yapılan soruşturma kapsamında ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Aralarında 1 doktor, 2 hastane çalışanı ve 2 eczacı kalfası da olan şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Nazilli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.Ü., G.B., T.İ.K., Ş.K., V.G., M.G., C.D., G.Ö. ve H.C. gözaltına alındı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve reçete ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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Nazilli, Aydın, Güvenlik, Suç, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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