Yeşilay, Amasya'da Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti
Yeşilay, Amasya'da Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Yeşilay, Amasya’da Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti
16.08.2025 14:29
Yeşilay Amasya Şubesi, sağlık çalışanlarına bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşamı anlattı.

Yeşilay Amasya Şubesi, farkındalık faaliyetleri doğrultusunda sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Yeşilay Amasya Şube Başkanı Selim Türkmen, Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan genç hekimler Dr. Furkan Deniz ve Dr. Elif İnal'ı ziyaret ederek, Yeşilay'ın sağlıklı yaşam vizyonunu ve bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaları aktardı.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadele ile sağlıklı yaşam konusundaki duyarlılıkları dolayısıyla genç hekimlere teşekkür eden Türkmen, "Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz Bağımsızlık Seferberliği'ne katkı sağlayan kıymetli hekimlerimize Yeşilay camiası adına şükranlarımı sunuyorum."dedi.

Türkmen, Yeşilay'ın yalnızca bağımlılıkla mücadele eden bir kuruluş değil, aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli bir toplum inşasına katkı sunan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay, Amasya’da Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
SON DAKİKA: Yeşilay, Amasya’da Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
