Yeşilay, Amasya’da Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Yeşilay Amasya Şubesi, farkındalık faaliyetleri doğrultusunda sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Yeşilay Amasya Şube Başkanı Selim Türkmen, Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan genç hekimler Dr. Furkan Deniz ve Dr. Elif İnal'ı ziyaret ederek, Yeşilay'ın sağlıklı yaşam vizyonunu ve bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaları aktardı.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadele ile sağlıklı yaşam konusundaki duyarlılıkları dolayısıyla genç hekimlere teşekkür eden Türkmen, "Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz Bağımsızlık Seferberliği'ne katkı sağlayan kıymetli hekimlerimize Yeşilay camiası adına şükranlarımı sunuyorum."dedi.

Türkmen, Yeşilay'ın yalnızca bağımlılıkla mücadele eden bir kuruluş değil, aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli bir toplum inşasına katkı sunan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu da sözlerine ekledi.