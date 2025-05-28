Yeşilay Bisiklet Turu Hatay'da

Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Hatay ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeşilay Hatay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel bisiklet turu, 1 Haziran Pazar saat 17.00'de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesindeki Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde başlayacak.

Katılımcılar turu, kampüsün içinde tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, etkinliğin her yaştan amatör ve profesyonel bisikletlinin katılımına açık olduğunu belirtti.