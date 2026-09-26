Yeşilay Çanakkale Şubesi, Jandarma\'da 800 kişiye bağımlılık eğitimi verdi

Yeşilay Çanakkale Şubesi, Jandarma'da 800 kişiye bağımlılık eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Çanakkale Şubesi, Çanakkale Merkez Eğitim Jandarma Komutanlığında 800 kişiye TBM Yetişkin Eğitimi kapsamında tütün ve madde bağımlılığı eğitimi düzenledi. Daha sonra YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri tanıtıldı.
Yeşilay Çanakkale Şubesince, Çanakkale Merkez Eğitim Jandarma Komutanlığında 800 kişiye Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi kapsamında tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verildi.
TBM programının birincil önleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen eğitimde, katılımcılara tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
Eğitimin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri de tanıtıldı.
Kaynak: AA
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