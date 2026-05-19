Yeşilay\'dan Alaçam Ziyareti

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, Samsun'un Alaçam ilçesini ziyaret etti.

Dinç, beraberindeki Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Yeşilay Samsun Spor Kulübü Başkanı Efe Berkay Uzun ile Alaçam Öğretmenevi'nde Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile bir araya geldi.

Ziyarette Yeşilay'ın Alaçam ilçesinde yürüttüğü proje ve programlar hakkında istişarede bulunuldu, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, gençlere yönelik sosyal ve sportif faaliyetler ile toplumda farkındalık oluşturacak projeler üzerine değerlendirme yapıldı.

Programda Alaçam'da hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.