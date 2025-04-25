Elazığ'da Yeşilay Şubesi, anaokulunda tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.
Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Elazığ Şubesi İyiliğe Uçanlar Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Burada öğrencilere Yeşilay faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan ekipler, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Öğrencilere hediyeler veren ekipler, eğlenceli etkinliklerle öğrencilere sağlıklı yaşamın önemi aktardı.
Son Dakika › Güncel › Yeşilay'dan Anaokuluna Tanıtım Faaliyeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?