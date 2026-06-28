Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika
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Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay\'dan Bağımlılıkla Mücadele
28.06.2026 11:13
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Yeşilay Şanlıurfa, cezaevlerinde ve denetimli serbestlikte bağımlılıkla mücadele eğitimi veriyor.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik yürüttüğü eğitim ve tedavi çalışmalarıyla 3 yılda yaklaşık 6 bin kişiye ulaştı.

Şube tarafından öğrenciler, çocuklar, gençler ve vatandaşlara yönelik alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılığı konusunda sürdürülen bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde de önleyici ve rehabilitasyon odaklı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde görev yapan klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yaklaşık 4 bin 500 hükümlü ile 1500 denetimli serbestlik yükümlüsüne bağımlılıkla mücadele eğitimi ve danışmanlık hizmeti verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik birimlerinde düzenli çalışmalar yürüttüklerini belirten Çiftçi, cezaevlerinde sadece bilgilendirme değil, tedavi hizmeti de sunduklarını ifade etti.

"İnsanın olduğu her yere gidiyoruz"

YEDAM'da görev yapan uzmanların haftanın bir günü cezaevine giderek bağımlılığı bulunan hükümlülerle birebir görüştüğünü anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"YEDAM'da görevli klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarımız protokol çerçevesinde haftanın bir günü cezaevine gidiyor. Kendilerine ayrılmış bir odada bağımlı olan kişilere tedavi hizmeti veriyor. Cezaevinin şartlarına uygun olarak cezaevi idaresiyle ortak bir alanda bağımlılara yönelik tedavi çalışmaları yürütüyoruz. Orada bulunan herkese bu hizmeti sunuyoruz. Onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidiyoruz. İnsanın olduğu her yere gidiyoruz. Çünkü insanımıza değer veriyoruz."

Çiftçi, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik de düzenli eğitim seminerleri ve tedavi programları uyguladıklarını belirterek, bağımlılıkla mücadelenin kişinin cezasının sona ermesiyle bitmediğini vurguladı.

Tedavi sürecinin talep eden kişiler için YEDAM'da ücretsiz devam ettiğini dile getiren Çiftçi, ailelere de danışmanlık hizmeti sunduklarını belirterek, "Bağımlılık sadece kişinin tedavisiyle çözülebilecek bir sorun değil. Ailenin de sürece katkı sağlaması gerekiyor. Amacımız, kişinin ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra hayatında yeni ve temiz bir sayfa açmasına katkı sunmak." dedi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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