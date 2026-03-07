Yeşilay'dan Çocuklara Sağlıklı Yaşam Farkındalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay'dan Çocuklara Sağlıklı Yaşam Farkındalığı

Yeşilay\'dan Çocuklara Sağlıklı Yaşam Farkındalığı
07.03.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Kayseri Şubesi, 4-6 yaş grubu çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarını öğretmek için etkinlikler düzenledi.

Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yeşilay gönüllüleri minik öğrencilerle bir araya gelerek oyun oynadı, sohbet etti ve eğitici aktiviteler eşliğinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini anlattı.

Etkinliklerde çocukların yaş gruplarına uygun yöntemler kullanılarak erken yaşta bilinç oluşturmanın ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırmanın önemi vurgulandı.

Eğlenceli ve öğretici içeriklerle gerçekleştirilen programlarda, çocukların hem keyifli vakit geçirmesi hem de bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık kazanması amaçlandı.

Yeşilay Şube Başkanı Mustafa Demir, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini kapsayan uzun soluklu bir süreç olduğunu belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca yetişkinlere yönelik bir çalışma olmadığını vurgulayan Demir, "Çocukluk çağından itibaren sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Yeşilay Haftası vesilesiyle minik yavrularımızla bir araya gelerek sağlıklı alışkanlıkların önemini anlatıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilinçli, güçlü ve bağımsız bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından hafta boyunca çocuklardan gençlere, ailelerden toplumun farklı kesimlerine kadar geniş bir kitleye yönelik farkındalık çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Çocuklara Sağlıklı Yaşam Farkındalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
FETÖ’cü başsavcı vekilinin “sempati“ savunması şoke etti FETÖ'cü başsavcı vekilinin "sempati" savunması şoke etti
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dünya onun peşinde Yarın gözler Barış Alper’de olacak Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak
“Ünlü spiker öldü“ haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim "Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim
Sudan da savaşta tarafını seçti Sudan da savaşta tarafını seçti

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Trump: İran’da demokrasi olup olmaması umurumda değil
Trump: İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 14:43:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Yeşilay'dan Çocuklara Sağlıklı Yaşam Farkındalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.