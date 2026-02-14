Yeşilay\'dan Kış Çayı İle Farkındalık

Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde sağlıklı yaşam ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan kış çayları vatandaşlara dağıtıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir aktarda Yeşilayın kadın komisyonu ile gönüllülerin katılımıyla "Yeşilay" yazılı kış çayı paketleri hazırlandı.

Kış çayları, farkındalık oluşturulması için Site Camisi ile bir alışveriş merkezinin çevresinde vatandaşlara dağıtıldı, bağımlılıkla ilgili bilgi verildi.

Yeşilay Samsun Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Ayten Bayrak, AA muhabirine, 2026'nın "bağımsızlık yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Kadın komisyonu olarak önleyici faktörler ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Bayrak, "Aktarımızın verdiği destekle bayanlarla paketleme yaptık. Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşamın önemi ve Yeşilayın farkındalığını oluşturmak için etkinlik yapıyoruz." dedi.

Bayrak, dağıttıkları kış çaylarının vatandaşlara şifa olmasını diledi.