Yeşilay'dan Mektup Arkadaşlığı Projesi

21.08.2025 16:32
Yeşilay Kars Şubesi, çocukların mektuplaşarak duygularını ifade etmelerini sağlayan bir proje başlattı.

Yeşilay Kars Şubesince hayata geçirilen "Yeşilcandan Mektup Var Projesi" kapsamında çocukların yaz tatilinde yazdıkları ilk mektuplar Çorum'a gönderildi.

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, AA muhabirine, "Yeşilcandan Mektup Var" projesini hayata geçirdiklerini ve çocukların ilk mektuplarını yazdıklarını söyledi.

Çocukların farklı illerdeki çocuklarla mektuplaşarak aralarında bir bağ kurulabileceğini anlatan İlgar, "Projenin amacı, çocukların yazılı olarak duygularını ifade etmelerini sağlamak, empati becerilerini geliştirmek ve farklı şehirdeki akranlarıyla güvenli bir şekilde bağ kurmalarını sağlamaktır. Projemiz kapsamında, çocuklar hiç tanımadıkları Yeşilcan arkadaşlarına mektuplar yazarak onları tanımaya çalışacak, yüz yüze görüşmeden arkadaşlık ilişkisi kuracaklardır." dedi.

???????Günümüzde kişiler arasındaki iletişimin çoğunlukla dijital platformlar üzerinden gerçekleştiği anlatan İlgar, bu durumun sosyal becerilerin gelişmesini, empati yapma yeteneğini, hayal kurma becerisini olumsuz yönde etkilediğine, aynı zamanda da farklı şehirlerde yaşayan çocukların birbirleriyle iletişim kurma ve kültürel paylaşımlarda bulunma fırsatlarının sınırlı olduğuna dikkati çekti.

İlgar, şunları kaydetti:

"Projemiz, çocukların yüz yüze gelmeden de güvenli ve samimi bir bağ kurabileceklerini göstermeyi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Dijitalleşmenin yoğun olduğu, ekran bağımlılığının arttığı çağda, geleneksel bir şekilde mektup yazma alışkanlığının deneyimlenmesiyle birlikte duygusal bağların güçlenmesi, çocukların yazılı ifade becerilerinin gelişmesi, düşüncelerini yaratıcı bir şekilde aktarabilmeleri, projenin bütün illere ulaşılması ve çocukların mektup arkadaşlıklarını devam ettirip güzel dostluklar kurmasını hedeflemekteyiz."

Kaynak: AA

