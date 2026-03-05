Yeşilay\'dan Öğrencilere Farkındalık Eğitimi

Yeşilay tarafından yürütülen "İlk Dersim Yeşilay" projesi kapsamında Samsun'da öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Yeşilay görevlilerince bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında sınıflar ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi, Yeşilayın faaliyetleri ile bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlatan videolar izletildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, projenin öğrencilerde erken yaşta bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan çalışma kapsamında "İlk Dersim Yeşilay" dersinin Türkiye'deki tüm okullarda uygulamaya konulduğunu dile getiren Ağar, "Samsun'da da Yeşilay Başkanımızla farkındalığı okulumuzdan başlatmış olduk. Çocuklarımızın bağımlılıkla mücadele kapsamında desteklenmesi, bu konuda olumlu alışkanlıklar edinmeleri için bu çalışmalar çok önemli. Gençlerimizi Yeşilay gibi güvenilir sivil toplum kuruluşuna üye olmaya, gönüllü olmaya, bağımlılıkla mücadele kapsamında aktif bir yaşam yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Onları korumak bizim görevimiz. 7'den 70'e herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadele kapsamında faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Bugün Yeşilayımızın kurulduğu gün, çok değerli bir vakıf. Bu vakıfta hizmet etmekten onur duyuyoruz. Gençlerimizin, velilerimizin, herkesin Yeşilay gönüllüsü olmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.