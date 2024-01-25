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Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden Bağımlılıkla Mücadele Sergisi - Son Dakika
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Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden Bağımlılıkla Mücadele Sergisi

Başkentte Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından düzenlenen 'YEDAM Atölye Sergisi', Ankara Tren Garı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, danışanların tasarladığı tablolar ve el sanatları ürünleri yer aldı. Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Arslan, serginin bağımlılığa dikkat çekmek ve danışanların el becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Sergi, 27 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi\'nden Bağımlılıkla Mücadele Sergisi
25.01.2024 - 15:55,
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Başkentte Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan "YEDAM Atölye Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla Ankara Tren Garı'nda açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri yer aldı.

Sergiye ilişkin bilgi veren Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Arslan, halk eğitim merkezleriyle işbirliği yaparak spor, müzik ve resim atölyeleri kurduklarını, bu atölyelerde danışanların boş zamanlarını etkili şekilde geçirmesini istediklerini belirtti.

Danışanların bağımlılığa iten sebeplerden uzaklaşmalarını sağlarken bir yandan da el becerilerini geliştirmelerini amaçladıklarını dile getiren Arslan, 2015'ten beri sergiye hazırlandıklarını anlattı.

Sergiye katılımın yoğun olduğunu, resimler arasından 200 eseri seçebildiklerini aktaran Arslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı da bize çok destek verdi. Serginin daha görünür olması için Tren Garı'nı seçtik. Eserlerimiz bundan sonra farklı yerlerde sergilenmeye devam edecek." dedi.

Sergi, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
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