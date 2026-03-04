Yeşilay Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay Haftası Etkinlikleri Başladı

Yeşilay Haftası Etkinlikleri Başladı
04.03.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay İskilip Başkanı, bağımlılıkla mücadele için yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Yeşilay İskilip İlçe Başkanı Fehmi Yağlı, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci'yi ziyaret etti.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yeşilay heyeti, ziyaretlerde tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde ayrıca, bağımlılıkla mücadelenin sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması, yılın her gününe yayılan kararlı bir süreç olması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, toplumun tüm kesimlerinde bağımlılık bilincinin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek "Özellikle çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, İskilip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:33:40. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilay Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.