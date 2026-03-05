Yeşilay Haftası Yürüyüşü Trabzon'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay Haftası Yürüyüşü Trabzon'da Yapıldı

Yeşilay Haftası Yürüyüşü Trabzon\'da Yapıldı
05.03.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Yeşilay Haftası'nda 'Bağımlılığa dikkat' yürüyüşü gerçekleştirildi, 600 kişi katıldı.

Trabzon'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Yeşilay varsa hayat var" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Caddesinde bir araya gelen öğrenciler, Moloz mevkisindeki Hanife Hatun Camisi'ne yürüdü.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, "Bağımlı olma, özgür ol", "Ekranı değil hayatı yaşa", "Bir kereden bir şey olmaz demeyin" yazılı dövizler taşıdı.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner, AA muhabirine, amaçlarının bağımlılığa dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Hafta kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Güner, "Yürüyüşe katılım 600 kişiden fazlaydı diye düşünüyorum. Güzel bir yürüyüş sonunda etkinlik alanımıza geldik. Çocuklarımızla buluştuk. Gün boyunca onlarla birlikte olacağız. Beraber iftar yapacağız." dedi.

Yeşilay'ın sağlıklı yaşam için çalışan önemli derneklerden biri olduğunu vurgulayan Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Bağımlılıktan uzak durmak için adım adım gayretlerimizi sarf ediyoruz. Bunlar tek taraflı olmuyor, 'sen de Yeşilaycısın' diyerek herkesi Yeşilay'a davet ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sağlıklı birey olursak topluma da çok faydalı oluruz. Herkese tavsiyemiz bağımlılıktan uzak, kendini koruyan, kendini bilen, 'hayır' demeyi öğrenen insanlar olalım. Bağımlılıktan uzak durduğumuz sürece nesillerimize güvenimiz daha da artacaktır."

Etkinlik kapsamında, Hacivat-Karagöz gösterisinin yanı sıra sözlerini Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencilerinin yazdığı "Yeşilay'ın Işığında" şarkısı dinletildi.

Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Etkinlikler, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Haftası Yürüyüşü Trabzon'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:32
İran’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230’a yükseldi.
İran'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230'a yükseldi.
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:40:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Yeşilay Haftası Yürüyüşü Trabzon'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.