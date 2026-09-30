Yeşilay Kırklareli Şubesi, eylül toplantısında ekim projelerinin yol haritasını belirledi

Yeşilay Kırklareli Şubesinin eylül ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

???????Şube Başkanı Aydın Kırtıl başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Şube Eylem Planı kapsamında 2026 yılı içinde ve eylül ayında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan çalışma ve projelerle ilgili istişarelerde bulunularak yol haritası belirlendi.