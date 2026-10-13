Yeşilay Kırklareli Şubesinin yeni yönetimi Vali Uğur Turan\'ı makamında ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığına seçilen Aydın Kırtıl ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek???????, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Bağımlılıkla mücadelede yürütülen özverili çalışmaların önemine değinen Turan, Yeşilay gönüllülerine teşekkür etti.

Kırtıl ise toplum sağlığının korunması ile gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak tutulmasına yönelik il genelinde yürütülen faaliyetler ve planlanan projeler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.