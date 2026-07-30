Yeşilay, Kız Kur'an Kursu'na Bağımlılık Eğitimi Verdi
Kırıkkale Yeşilay, kız Kur'an kursundaki öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenledi.
Kırıkkale Yeşilay Şubesi, kız Kur'an kursundaki öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.
Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Nur Camii Kız Kur'an Kursu'ndaki etkinlikte, kız öğrenciler madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bilgilendirildi.
Etkinlikte, Yeşilay'ın tanıtımı, amacı, bağımlılıklar ve korunma yolları anlatıldı.
Soru cevapla sona eren etkinlikte, kız öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA
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