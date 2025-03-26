Yeşilay, Öğrencilere Etkinlik Düzenledi

Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine Yeşilay faaliyetlerini tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Yeşilay Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Hami Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilere yönelik faaliyet düzenlendi.
Yeşilay Şube Sorumlusu Büşra Kalyoncu'nun öğrencilere Yeşilay'ı anlattığı etkinlikte, tanıtım videoları da gösterildi.
Öğrencilerin sorularının oyunlarla cevaplandığı etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
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