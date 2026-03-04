Yeşilay, Öğrencileri Ziyaret Etti

Samsun'da Yeşilay'a mektup yazan 4. sınıf öğrencilerini Yeşilay gönüllüleri ziyaret etti.
Kentteki bir özel okulda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri, Yeşilay Haftası dolayısıyla kaleme aldıkları mektupları Yeşilay'a gönderdi.
Bunun üzerine Genç Yeşilay gönülleri öğrencileri sınıfta ziyaret ederek, Yeşilay'ın tanıtımı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konularında sunum yaptı.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan gönüller, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturdu.
