Yeşilay Osmaniye Şubesi, bağımlılıkla mücadele programında sağlıklı yaşamı ele aldı

Yeşilay Osmaniye Şubesi, bağımlılıkla mücadele programında sağlıklı yaşamı ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Osmaniye Şubesi, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda bağımlılıkla mücadele programı düzenledi. Programda sağlıklı yaşam, gönüllülük ve ortak projeler ele alındı; Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğba Bilgiç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında bilgi verdi.
Yeşilay Osmaniye Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında program düzenledi.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetleri ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.
Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğba Bilgiç'in Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve bağımlılıkla mücadele konularında da bilgi verdiği programa, Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil ve Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Mehmet Çağatay Geçeroğlu da katıldı.
Kaynak: AA
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