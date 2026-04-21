Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'ne düşen kişi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarıldı.
Yeşilırmak Nehri'nde sürüklenen Erdem K'yi (40) görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla ulaştıkları Erdem K'yi sudan çıkardı.
Baygın haldeki Erdem K, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yeşilırmak Nehri'nde Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?