Yeşilırmak Nehri'nde Taşkın Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilırmak Nehri'nde Taşkın Riski

Yeşilırmak Nehri\'nde Taşkın Riski
20.05.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaf, Yeşilırmak Nehri'ndeki taşkın riskine karşı önlemler aldı.

Yeşilırmak Nehri'nde taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaf önlem aldı.

Tokat ve çevresinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Yeşilırmak Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi, Turhal ilçesinde taşkın riskini beraberinde getirdi.

Bölgede nehir yatağına yakın konumda bulunan iş yerleri ve ikametlerde vatandaşlar, olası sel ve su baskınlarına karşı kendi imkanlarıyla tedbir almaya başladı.

İlçenin en işlek arterlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaf, su seviyesinin kritik eşiğe yaklaşması üzerine sabah saatlerinde kepenk açmadı.

Olası taşma durumunda iş yerlerinin zarar görmesini engellemek isteyen cadde esnafı, dükkan girişlerini kalın naylon brandalarla kapattıktan sonra önlerine çok sayıda kum torbası yığarak set oluşturdu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir vatandaş ise nehrin taşması durumunda sel sularının park halindeki otomobilini sürüklememesi için aracını halat yardımıyla yol kenarındaki bir ağaca bağlayarak önlem aldı.

Bölge genelinde meteorolojik uyarıların devam etmesi ve nehir kollarındaki su debisinin artması üzerine, belediye ve kolluk kuvvetleri de nehir yatağı boyunca devriyelerini sıklaştırdı.

Bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin teyakkuz hali devam ederken, vatandaşların tedbirli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilırmak Nehri'nde Taşkın Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 20:00:42. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilırmak Nehri'nde Taşkın Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.