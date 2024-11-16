Yeşiller Partisi'nde Yeni Eş Genel Başkanlar Seçildi

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Almanya'da Yeşiller Partisinin yeni eş genel başkanları Franziska Brantner ve Felix Banaszak oldu.

Wiesbaden kentinde düzenlenen Yeşillerin Olağan Genel Kurulunda, Brantner oyların yüzde 78,15'ini, Banaszak da oyların 92,88'ini alarak eş genel başkanlığa seçildi.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığında müsteşar olan Brantner, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Almanya'nın daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, iklim dostu ısıtma sistemlerinin teşvik edilmesi için çalışacağını kaydetti.

2009-2013 yıllarında Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Brantner, 2013'den beri Federal Meclis milletvekilliği yapıyor ve Yeşillerin 2021'de iktidar ortağı olmasının ardından Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığında müsteşarlık görevini üstlendi.

Partinin sol kanadının temsilcisi olan 35 yaşındaki Banaszak ise 2018-2022 yıllarında partisinin Kuzey- Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı olarak görev yaptı. Banaszak 2021'de milletvekili seçildi.

Öte yandan eski Genel Başkan Yardımcısı Pegah Edalatian da partinin Genel Sekreteri seçildi.

Almanya'nın doğusunda bulunan Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde eylülde yapılan seçimlerde Yeşillerin aldığı başarısız sonuçların ardından eş genel başkanlar Omid Nouripour ve Ricarda Lang ile parti yönetimi toplu olarak görevlerinden istifa ederek partinin yeni yönetiminin seçilmesinin yolunu açmıştı.