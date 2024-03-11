Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çınar, mesajında, merhum Mehmet Akif Ersoy'un, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını ifade etti.
İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın ve istikbalin simgesi olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:
"İstiklal marşımız, kahraman ordumuza ve aziz milletimize umut aşılamış, milli mücadele ruhunun canlanmasına vesile olmuştur. Bağımsızlığımızın ve istikbalimizin simgesi olan İstiklal Marşı'na saygı duymak, her bir mısrasında şehitlerimizin aziz hatıralarının olduğunu bilmek, gençlerimize bu bilinci aşılamak hepimizin görevidir. Merhum Mehmet Akif Ersoy, şiirini imanı ve davası için yazan ve bizlere İstiklal marşı gibi bir şiiri miras bırakan, aziz milletimizin yetiştirdiği büyük bir değerdir. Onun ahlaki duruşu ve inandığı değerlerden sapmadan yaşayışı hepimize örnek olmuştur."
Son Dakika › Güncel › Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yapılan yol kontrolünde çakar lamba bulunan bir otomobil sürücüsüne 12 bin 878 lira trafik cezası kesildi.
Türk sanatçı Ayşe Emel Gümüş ile Çinli Şia Pıngçıng'ın eserlerinin yer aldığı 'İstanbul'dan Pekin'e: Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Değişimi' sergisi, Çin'in başkenti Pekin'de açıldı. Sergide, Türk ve Çin kültürel motiflerinin buluştuğu eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türk ve Çin halkları arasındaki yakın kültürel etkileşimi vurgulayarak, kültürler arasındaki etkileşimin ülkeler arası ilişkilerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Sergi, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 10-12 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında şehrin farklı noktalarında sahil temizliği gerçekleştirdi. Yaklaşık iki kilometrelik alanda toplanan çöpler, Sinop Belediyesi ekiplerince kent çöplüğüne götürüldü. Ekip lideri Kadir Arslan, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, çevre kirliliğine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri yoğunlaştırdı. Özellikle unlu mamuller, et ürünleri ve süt ürünleri gibi tüketimi artan gıda ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları il-ilçe müdürlüklerine veya Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilirler.
Sizin düşünceleriniz neler ?