Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çınar, mesajında, merhum Mehmet Akif Ersoy'un, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını ifade etti.

İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın ve istikbalin simgesi olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"İstiklal marşımız, kahraman ordumuza ve aziz milletimize umut aşılamış, milli mücadele ruhunun canlanmasına vesile olmuştur. Bağımsızlığımızın ve istikbalimizin simgesi olan İstiklal Marşı'na saygı duymak, her bir mısrasında şehitlerimizin aziz hatıralarının olduğunu bilmek, gençlerimize bu bilinci aşılamak hepimizin görevidir. Merhum Mehmet Akif Ersoy, şiirini imanı ve davası için yazan ve bizlere İstiklal marşı gibi bir şiiri miras bırakan, aziz milletimizin yetiştirdiği büyük bir değerdir. Onun ahlaki duruşu ve inandığı değerlerden sapmadan yaşayışı hepimize örnek olmuştur."