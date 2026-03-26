Yeşilyurt ilçesinde şehitler anıldı

26.03.2026 13:39
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Müftülüğünde görevli Muhammed Taha Çiftçi tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Mücahit Şükrü Üstün yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, sinevizyon gösterisi sunuldu.

Şehit Yusuf Parlak Anadolu Lisesi korosu tarafından müzik dinletisi sunuldu. Kınalı Ali Destanı ve Çanakkale konulu tiyatro oyunu sergilendi.

Programa, Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Burak Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Komiser Fatih Yaşar, daire ve kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Yeşilyurt, 18 Mart, Güncel, Tören, Tokat, Son Dakika

