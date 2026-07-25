Yeşilyurt'ta Ev Yangını
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında bir tek katlı evde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında tek katlı evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Yağmur köyünde Elvan H'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Yeşilyurt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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