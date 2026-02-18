(ANKARA) - 2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamında hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, Almanya'da vefat etti.
Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, Almanya'da hayatını kaybetti. Yeter Gültekin, bir süredir kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Ailesi, 1980'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden Yeter Gültekin Almanya'da yaşamını sürdürüyordu.
Yeter Gültekin, Sivas'ta Madımak Otel katliamı sonrası yürütülen davalarda adalet arayışında aktif olarak yer almıştı. Yeter Gültekin'in cenazesinin Köln'de defnedileceği öğrenildi.
"33 yıl boyunca adalet aradı"
CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya hesabından, "Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin'in Hakk'a yürüdüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yeter Gültekin, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yitirdiğimiz eşi Hasret Gültekin'in ardından 33 yıl boyunca adalet aradı. Failleri bir gece yarısı çıkarılan KHK'larla serbest bırakılırken bile o mücadeleyi hiç bırakmadı. Devri daim, yıldızlar yoldaşı olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
"Yeter Gültekin'in anısı önünde saygıyla eğiliyorum"
"Tüm ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum"
Son Dakika › Güncel › Yeter Gültekin Almanya'da Vefat Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?