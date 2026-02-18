Yeter Gültekin Almanya'da Vefat Etti - Son Dakika
Yeter Gültekin Almanya'da Vefat Etti

18.02.2026 15:44
Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, kanserden hayatını kaybetti.

(ANKARA) - 2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamında hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, Almanya'da vefat etti.

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, Almanya'da hayatını kaybetti. Yeter Gültekin, bir süredir kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Ailesi, 1980'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden Yeter Gültekin Almanya'da yaşamını sürdürüyordu.

Yeter Gültekin, Sivas'ta Madımak Otel katliamı sonrası yürütülen davalarda adalet arayışında aktif olarak yer almıştı. Yeter Gültekin'in cenazesinin Köln'de defnedileceği öğrenildi.

"33 yıl boyunca adalet aradı"

CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya hesabından, "Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin'in Hakk'a yürüdüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yeter Gültekin, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yitirdiğimiz eşi Hasret Gültekin'in ardından 33 yıl boyunca adalet aradı. Failleri bir gece yarısı çıkarılan KHK'larla serbest bırakılırken bile o mücadeleyi hiç bırakmadı. Devri daim, yıldızlar yoldaşı olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

"Yeter Gültekin'in anısı önünde saygıyla eğiliyorum"

DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, sosyal medya hesabından, "Hasret Gültekin'in eşi sevgili Yeter Gültekin'in Hakk'a yürüdüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamında yaşamını yitiren canımız Hasret Gültekin'in ardından, sevgili Yeter Gültekin yalnızca bir eşin yasını tutmadı; aynı zamanda hakikat ve adalet mücadelesi verdi. 33 yıl boyunca adalet talebinden bir an olsun geri durmadı. Katliamın unutulmaması, insanlık suçu olarak tanınması ve sorumluların hesap vermesi için yılmadan mücadele etti. Sevgili Yeter Gültekin'in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Devri daim olsun, mekanı pak olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Tüm ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum"

CHP PM Üyesi Mahir Yüksel de sosyal medya hesabından, "Hasret Gültekin'in eşi, sevgili Yeter Gültekin ne yazık ki Hakk'a yürümüş. Yeter Gültekin, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yitirdiğimiz Hasret'imizin ardından hem büyük bir acıyı omuzladı hem de 33 yıl boyunca hafızayı diri tutmanın ve adalet istemenin adını yıllara yaydı. Devri daim, mekanı cennet olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA

