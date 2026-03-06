Yetim Vakfı, Tunus'ta Ramazan Yardımı Dağıttı - Son Dakika
Yetim Vakfı, Tunus'ta Ramazan Yardımı Dağıttı

06.03.2026 17:22
Yetim Vakfı, Tunus'ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kumanyası ve iftar programı düzenledi.

Yetim Vakfı, Ramazan ayı dolayısıyla Tunus'ta ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli Yetim Vakfı heyeti, Tunus'taki partner kurum Tunus Hayriye Vakfı ile iş birliği içinde ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kumanyası dağıttı ve iftar programı düzenledi.

Dört kişiden oluşan Yetim Vakfı heyeti, gerçekleştirilen program kapsamında ailelere gıda kolileri ulaştırırken çocuklara yönelik çeşitli ihtiyaç paketleri de dağıttı. Program çerçevesinde çok sayıda aileye temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolileri teslim edilirken, düzenlenen iftar programında da ihtiyaç sahibi aileler bir araya geldi.

Yetim Vakfı Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Can Ekdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayının bereketini Tunus'taki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak amacıyla bölgede bulunduklarını söyledi.

Ekdi, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Tunus'taki kardeşlerimizle paylaşmak üzere Yetim Vakfı olarak burada bulunuyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kumanya, bayramlık ve çocuklara özgü ihtiyaç paketlerinin dağıtımı olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri ve projeleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı zaman dilimlerinden biri olduğuna işaret eden Ekdi, Türkiye'deki hayırsever bağışçıların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ekdi, "Ramazan, sadece ibadet ayı değil; aynı zamanda paylaşmanın, kardeşliğin ve merhametin en güçlü şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Türkiye'deki hayırsever bağışçılarımızdan gelen emanetleri Tunus'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak da bizim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir mutluluktur." ifadelerini kullandı.

Yetim Vakfı olarak dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Ekdi, "Yetim Vakfı olarak dünyanın farklı bölgelerinde mazlum ve ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız sadece maddi yardım ulaştırmak değil, aynı zamanda Türkiye ile gönül coğrafyamız arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve kalıcı gönül köprüleri kurmaktır." dedi.

Hayırseverlerin emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini dile getiren Ekdi, "Bu vesileyle hayır sahiplerinin emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya ve Türkiye'nin merhamet elini ihtiyaç duyulan her yerde hissettirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Yetim Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik eğitim, sağlık, barınma ve sosyal destek projeleri yürütüyor. Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere birçok bölgede faaliyet gösteren vakıf, yetim sponsorluk programları, insani yardım çalışmaları ve sosyal projeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Kaynak: AA

Güncel, İftar, Tunus, Son Dakika

