Yezid Ebu Cerrad\'dan Ramazan Mesajı

18.02.2026 13:09
Filistinli sanatçı Ebu Cerrad, Gazze'de kumlara 'Hoş geldin ramazan' yazarak barış dileğinde bulundu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sahilinde, yerinden edilmiş Filistinli sanatçı Yezid Ebu Cerrad, kumlara "Hoş geldin ramazan" yazdı.

Çadırların bulunduğu sahil kesiminde yaptığı çalışmayla ramazan sevincini yansıtmak istediğini belirten Ebu Cerrad, Gazze halkının son 2 yıldır İsrail saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşadığını hatırlattı.

Ramazan ayının son yıllarda saldırıların gölgesinde geçtiğini dile getiren Ebu Cerrad, "Çok acılar yaşadık. Ramazan ayı bize her gelişinde savaşın gölgesinde geldi. İnşallah bu ramazan herkes için hayır ve bereket ayı olur. İnsanların yüzüne ramazan ayının sevinci yansısın istedim. Bu ramazan inşallah savaş olmaz." dedi.

Sahil kumlarına yazdığı mesajla uluslararası kamuoyuna da seslenmek istediğini ifade eden Ebu Cerrad, Gazze halkının en büyük dileğinin saldırıların sona ermesi olduğunu vurguladı.

Ebu Cerrad, "Eğer Gazze'de herhangi birine 'Ramazan ayında en çok neyi temenni ediyorsun?' diye sorsanız, size 'İnşallah savaş olmaz' der. Bu, Gazze halkının en basit ama en büyük dileğidir." ifadelerini kullandı.

Filistinli sanatçı Ebu Cerrad, Gazze'de tüm zorluklara rağmen umut ve hayatın devam ettiğini göstermek istediklerini belirterek, ramazanın barışa vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

