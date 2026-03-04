YHT Kazası Davasında Bilirkişi Raporu Sorunları

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun geldiğini bildirerek, sanıklara söz verdi.

Sanık Mükerrem Aydoğdu, alınan bilirkişi raporunda çelişkiler bulunduğunu, raporun teknik bilgilerden uzak ve eksik olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık Ünal Sayıner de bilirkişi raporunda demiryolu teşkilatı olmayan birimlerden bahsedildiğini, mevcut raporun önceki raporlarla da çeliştiğini dile getirerek, "Somut gerçeklikten uzaklaşılıyor. Suçlu arama gayretiyle bizim isimlerimizi öne attılar." beyanında bulundu.

Talepleri dinlenen taraf avukatları da bilirkişi raporunda aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, alınan raporun eksik olduğunu, bu sebeple bilirkişi raporunun yeterli olmadığını dile getirerek, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, görevlendirme konusunda eksiklerin giderilmesi amacıyla YHT 8. Bölge Müdürlüğünden kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi için 8. Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, alınan raporda eksikler bulunması ve önceki raporlardaki çelişkilerin giderilememesi sebebiyle ek rapor alınmasına hükmederek, 8. Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Duruşma, 11 Mayıs'a ertelendi.