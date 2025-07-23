Yi Etnik Grubu Meşale Festivali

BUTUO, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Butuo ilçesinde Yi etnik grubu, 21-23 Temmuz tarihleri arasında geleneksel meşale festivali düzenledi.

Geleneksel kostüm gösterileri, kamp ateşi partisi, etnik spor etkinlikleri, dans ve güzellik yarışması gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı festival, ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.