Yığılca\'da Ahır Yangını

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı ahırda başlayıp bitişiğindeki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tıraşlar köyü Dağ Mahallesi'nde Sezgin Doğancı'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir kısmı samanlık olarak da kullanılan ahırı tamamen saran alevler kısa sürede yanındaki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Yığılca'dan itfaiye, AFAD ve elektrik şirketi ekipleri ile 1 arazöz sevk edildi.

İtfaiye erlerince söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi, yanındaki evde hasar oluştu.

Bu arada yangının başladığı sırada ahırdaki büyükbaş hayvanların dışarıya çıkarıldığı öğrenildi.