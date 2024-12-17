Yığılca\'da Çimento Fabrikasında Yangın

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hoşafoğlu mevkisinde faaliyet gösteren çimento fabrikasının stok bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Çalışma sonucu söndürülen yangında stok bölümünde hasar oluştu.