Yığılca'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaoğlu köyünde çıkan kavgada E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Naim Keskin (61), tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay

Köydeki bir tarlada 2 gün önce iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Naim Keskin hastaneye kaldırılmış, olayın ardından kaçan E.K. ise jandarmanın çalışmasıyla aynı gün ilçede yakalanmıştı.