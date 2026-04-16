Yiğit Efe Eroğlu'nun Kick Boks Başarısı
Yiğit Efe Eroğlu'nun Kick Boks Başarısı

16.04.2026 10:21
9 yaşındaki Yiğit Efe Eroğlu, Kick Boks'ta Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor.

BURDUR'da 4 yıl önce başladığı kick boksta önemli başarılar elde eden Yiğit Efe Eroğlu (9), hedefinin milli formayla Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi.

Burdur'da 4 yıl önce kick boks sporuna başlayan 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Efe Eroğlu, başarılarıyla dikkati çekti. Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Turkish Open WAKO World Cup'ta 27 kilo alt minik erkekler point fighting branşında birincilik kürsüsüne çıkan Eroğlu, aynı yıl Kütahya'da gerçekleştirilen Zafer Kupası'nda da kürsünün en üst basamağında yer aldı. Eroğlu, 26 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda ise minik erkekler point fighting kategorisinde birinci oldu.

Haftanın 6 günü antrenman yaptığını söyleyen Yiğit Efe Demir, "4 yıldır kick boks yapıyorum. Antalya, Kütahya ve Diyarbakır'daki turnuvalarda madalya kazandım. Bu madalyaları sadece kendi emeğimle değil, hocamın ve ailemin katkılarıyla aldım. Üzerinde sadece benim terim yok, hocamın ve ailemin de teri var. Kürsüde en üstte olmanın gururunu yaşıyorum. Hedefim milli formayı giyip Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

'YÜREĞİNİ ORTAYA KOYARAK YARIŞIYOR'

Kick Boks İl Temsilcisi Deniz Sögü Koç, "Yiğit'le yollarımız 4 yıl önce kesişti. İlk başladığında ağlayıp derslerden kaçıyordu. Annesinin zoruyla 2 yıl sonra yeniden başladı. Antrenmanlarına devam etti. Düzenli antrenmanlar ona başarıyı getirdi. Geçen yıl ilk turnuvasında şampiyonluğu kazandı. Bu yıl da milli takıma seçilme kriterleri arasında olan Diyarbakır'da düzenlenen turnuvada 36 rakibi arasında birinci oldu. Yiğit, bu şekilde devam ederse milli takımımızın vazgeçilmezlerinden olur. Azmi çok fazla, yüreğini ortaya koyarak yarışıyor. Söylediğim her taktiği uygulayarak başarıya ulaşıyor" diye konuştu. )

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

