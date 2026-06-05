Yıkılan Camii Yeniden İbadete Açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yerine hayırsever iş insanı tarafından yenisi yaptırılan Hacı Kenan Güngör Camisi, törenle ibadete açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Akçaova Mahallesi'ndeki yıkılan merkez caminin inşası hayırsever iş insanı Kenan Güngör'ün desteğiyle tamamlandı.

Açılışı yapılan camide, Vali Mustafa Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.

Masatlı, daha sonra gazetecilere, depremlerde yıkılan caminin yeniden ibadete açılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Şehrin depremler sonrası yeniden ayağa kalktığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Devlet olarak bizler konutlarımızı, iş yerlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, altyapımızı ve diğer taraftan tarihi eserlerimizin restorasyonunu yaparken onun yanında da yüreği büyük bu milletin her zor zamanında yanına koşan hayırsever vatandaşlarımızın da çok önemli katkılarını gördük. Bugün de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla 6 Şubat'tan bu tarafa 129'uncu yeni camimizi de inşallah hizmete almış olduk. Tabii inşası devam eden 42 yeni camimiz var, onun yanında şu ana kadar tamamladığımız 50 Kuran kursumuz ve 13 de gençlik merkezimiz hizmete alındı. Dolayısıyla biz her eserin hizmete alınışında onun mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz."

Masatlı, yeni caminin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.