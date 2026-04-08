Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıkım Cezası: 160 Bin Lira

08.04.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan’da bina yıkımı talimatına uymayan yüklenici firmaya 160 bin lira ceza uygulandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bina yıkımı sırasında talimata uymadığı ve çevrede tehlike yarattığı belirlenen yüklenici firmaya belediye tarafından 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçenin Büyük Cami Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan eski hükümet konağı ile emniyet müdürlüğü hizmet binalarının yıkımına geçen hafta başlandı. Yıkım öncesi Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında yapılan toplantıda mahallelinin kalabalık olduğu cumartesi günleri çalışma yapılmaması yönünde yüklenici firma, belediye ve emniyet birimleri bilgilendirildi. Yüklenici firma, talimata rağmen yetkililere haber vermeden geçen cumartesi günü eski emniyet müdürlüğü hizmet binasının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında binadan kopan parçalar çevreye savrulurken, yakındaki bir iş yerinin de camları kırıldı. Şikayet üzerine Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından işlem yapılarak, yüklenici firmaya 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Keşan, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:51:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.