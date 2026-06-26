Yıkım Sırasında Bina Çöktü

AFYONKARAHİSAR'da geçmişte sinema salonu, daha sonra ise otel olarak kullanılan 9 katlı binanın bir bölümü, yıkım çalışması yapılırken çöktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Sokak'ta meydana geldi. Kentte, 1980'li yıllarda sinema salonu sonrasında da otel olarak kullanılan 9 katlı binanın sahipleri tarafından yıkımına karar verildi. 3 gündür yıkım çalışması yürütülen bina çevresi, metal bariyerle çevrildi. Çalışmalar sırasında binadan gelen seslerin fark edilmesi üzerine çevrede panik yaşandı. Bir süre sonra da bina gürültüyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi. Çökmenin ardından bölgede yoğun toz oluştu. Çöken bina bitişiğindeki iş hanına zarar verdi. Yıkım, otelin geçmişte lobi, otopark, salon ve bazı odalarının yer aldığı bölümde meydana geldi. Yıkım çalışmasında yer alan çalışanların, çökme anında binanın diğer bölümünde görev yaptığı belirtildi.

'KİMSE CİDDİYE ALMADI'

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri, hasar gören iş yerlerinde tespit çalışmasına başladı. Çöken binanın hasar verdiği kahvehanenin işletmecisi Hasan Şahin, "3 gündür yetkililere telefon ediyoruz. 'Burası çok sallanıyor', dedik. Kimse ciddiye almadı. Kahvehanemde zarar meydana geldi. 5 kişi buradan ekmek kazanıyoruz" dedi.

'TEDBİR ALINMADI'

İş yeri zarar gören berber Burak Gökçimen, "Hatalı yıkımdan dolayı dükkanımız mahvoldu. Tedbir alınmadı. Binamız boşaltılmadı. 'Bizim size zararımız olmaz' dediler. Bina çöktüğünde deprem olduğunu düşündük. Müşterimiz vardı" diye konuştu.