Yıkım Sırasında Komşu Binaya Zarar Verildi
Yıkım Sırasında Komşu Binaya Zarar Verildi

02.06.2026 19:17
İskenderun'da ağır hasarlı binanın yıkımında komşu apartmana hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

1) AĞIR HASARLI BİNANIN YIKIMI SAĞLAM BİNAYA ZARAR VERDİ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkımı sırasında bitişikte bulunan apartmana hasar verdi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Deprem sonrası yapılan incelemelerde ağır hasarlı olduğu belirlenen 7 katlı binanın kontrollü yıkımı için ekipler çalışma başlattı. Yıkım öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, polis ekipleri de bölgede tedbir amacıyla görev yaptı. İş makineleriyle gerçekleştirilen yıkım sırasında binadan kopan bazı beton ve moloz parçaları, hemen yanında bulunan apartmanın dış cephesine isabet etti. Parçaların isabet ettiği binanın duvarında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ilgili ekipler, zarar gören binada inceleme yaparak hasarın boyutunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

