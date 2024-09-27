Yıkım Yolsuzluğu Operasyonunda 5 Tutuklama

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Malatya merkezli 3 ilde, ağır hasarlı 61 binanın yıkımını sözleşme olmadan yapıp, molozları geri dönüşüm firmalarına satarak 13,5 milyon lira haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Malatya merkezli Ankara ve Elazığ'da yıkım yolsuzluğu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, Doğanşehir ilçesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı durumunda bulunan 61 taşınmazın yıkım, enkaz kaldırma ve taşıma işlemlerinin N.H. isimli firma tarafından ihale ve sözleşme olmaksızın yapıldığı, imzalanan sözleşme ve teknik şartnamedeki hususların yerine getirilmeden ayrıştırma işlemi yapıldığı, enkazın belirlenen alana dökülmediği ve bunun geri dönüşüm işi yapan firmalara satılarak 13,5 milyon lira haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Ekiplerce kamu zararına neden olan 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.