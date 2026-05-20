Yıkımda Düşen Beton Hastayı Tehdit Etti
20.05.2026 11:54
Avcılar'da kentsel dönüşüm yıkımı sırasında düşen beton parçaları bir apartmanda hasara yol açtı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binadan düşen beton parçaları, bitişikteki apartmanda hasara neden oldu. Molozların düştüğü bahçe katı ile birinci kattaki balkon demirleri ve camlar kırıldı. Saatler süren elektrik kesintisi nedeniyle oksijen makinesine bağlı yaşayan hasta zor anlar yaşarken, binada yaşayanlar yetkililerden yardım istedi.

Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamına alınan 4 katlı binanın yıkımı sırasında binadan düşen beton parçaları, bitişikte bulunan apartmanın iki katında hasara yol açtı. Moloz parçalarının dolduğu bahçe katı ile birinci kattaki balkon demirleri ve camlar kırıldı. Yıkım sırasında tedbir amacıyla elektrik kesintisi yapıldığını belirten bina sakinleri, birinci katta yaşayan ve oksijen makinesine bağlı olan İran uyruklu hastanın saatler süren kesinti nedeniyle zor durumda kaldığını söyledi. Bayram tatili nedeniyle yıkım çalışmasının yarım bırakıldığını öne süren mağdurlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

'HASTAMIZ 12 SAAT OKSİJENSİZ KALDI'

Birinci katta yaşayan İranlı hastanın komşusu Gülay Yersel, "Yıkım yapılırken elektriğimizi kestiler. 12 saat boyunca elektrik gelmedi. Aradığımızda muhatap bulamadık. 'Bakım çalışması var' dediler. Hastamız 12 saat oksijensiz kaldı. Türkçe bilmediği için hastaneye de gitmek istemedi. Şu an yatak odasının camı kırık durumda. Tozdan dolayı hepimiz nefes almakta zorlanıyoruz, öksürüyoruz. Çalışmayı yarım bırakıp gittiler. Beton parçaları düştü, hala düşme riski var. Ben bahçe katında oturuyorum. Camlarım tamamen kapalı durumda. Camlar ve balkon demirleri kırıldı. Muhatap bulamıyoruz. Söylediğimizde gülüyorlar, hiçbir cevap vermiyorlar. Belediyeyi arıyoruz, 'Bakıldı, aksi bir durum yok' diye mesaj atıyorlar. Nereye şikayet edeceğimizi şaşırdık. Resmi tatil diye bizi bu durumda bırakıp gittiler" dedi.

Kaynak: DHA

