Yılan Baraj Gölünde Balık Avlıyor

Elazığ'da bir yılanın baraj gölünde balık avlaması görüntülendi.
Keban Baraj Gölü'nün Pertek Feribot İskelesi yakınlarında balık avlayan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, yılanın avladığı balıkla karaya çıkması, bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
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