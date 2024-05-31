Yılda 1 milyona yakın fidan üretimi yapılıyor - Son Dakika
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Yılda 1 milyona yakın fidan üretimi yapılıyor

Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü, yılda 1 milyona yakın fidan üreterek ormanlık alanları genişletiyor. 40 farklı çeşit fidan türü, ormanlık alanlara, kırsal bölgelere veya ihtiyaç duyulan alanlara dikilerek yeşil alanların oluşmasını sağlıyor. Adıyaman Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ünal, her yıl 700 ile 1 milyon arasında fidan ürettiklerini belirtti. Fidanlıkta çam, zeytin, badem, nar, gül, mazı, Antep fıstığı gibi meyveli, meyvesiz ve süs bitkileri yetiştiriliyor.

31.05.2024 20:42
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Yılda 1 milyona yakın fidan üretimi yapılıyor

ADIYAMAN - Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğünde yılda 1 milyona yakın fidan üretimi yapılarak ormanlık alanlar büyütülüyor.

Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Mevkiinde yer alan Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğünde titizlikle üretimi yapılan 40 çeşit fidan türü, ormanlık alanlara, kırsal bölgelere veya kette ihtiyaç duyulan alanlara dikilerek yeşil alanların oluşması sağlanıyor.

Her yıl yaklaşık 1 milyona yakın fidan üretimi yaptıklarını vurgulayan Adıyaman Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ünal daha yeşil bir Adıyaman için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Çam, zeytin, badem, nar, gül, mazı, Antep fıstığı gibi meyveli, meyvesiz ve süs bitkileri olmak üzere 40 farklı çeşit fidan üretimi yaptıklarını vurgulayan Müdür Ünal, " Yaklaşık 118 bin 931 metre kare bir alanımız var. Bu alan içerisinde yıllık aslında kapasitesi daha fazla ama ihtiyaca oranla yıllık 700 ile 1 milyon arasında fidan üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 40 çeşit fidanımız var. Tohumdan yetiştirdiğimiz fidanlarımız var, çelik dediğimiz fidanlarımız var. Fidan türlerimizde iğneli fidanlarımız var, çamlarda gördüğünüz iğne tarzındaki fidanlarımız var, geniş yapraklı dediğimiz çınardır, tuttur bademdir o tarz fidan çeşitlerimiz var. Yaklaşık 40 çeşit fidan yetiştiriyoruz. Meyveli, meyvesiz süs bitkilerimiz de var peyzaja yönelik. Gül gibi süs bitkilerimiz de var. Mazımız var, Antep fıstığı üretiyoruz servi üretiyoruz. Servinin farklı çeşitleri de var, sedir fıstık çamı, kızıl çam, akasya, oya leylak, erguvan yani çiçekli çiçeksiz, süs bitkisi, orman bitkisi peyzaj yada arazide kullanılacak, aklınıza gelebilecek buranın yöresel iklim şartlarına, toprak şartlarına uyan 40 farklı çeşit fidan üretiyoruz. Ormanların devamlılığı ve çoğaltılması en büyük hedeflerimizden biri de odur. Ormanlarımızın bir sonraki nesillere çoğaltılarak aktarılabilmesi Orman Genel Müdürlüğümüzün en büyük hedeflerinden biri de budur. Bunlara yönelik yaptırılan tüm ağaçlandırma ve toprak muhafaza, erozyon kontrol çalışmalarına yönelik uygulanacak projelerde lazım olan fidan türlerini üretiyoruz" dedi.

Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğünde çalışan Hatice Canlı, "Poşetlerin doldurulmasından tutunda tohum ekilmesinden tutun fidan yetiştiriyoruz. Tekleme yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ahmet Ünal, Adıyaman, Zeytin, Nar, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılda 1 milyona yakın fidan üretimi yapılıyor - Son Dakika

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