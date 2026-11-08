Yıldırım Belediyesi tesisinde ayda 20 ton yemek artığından 10 ton mama üretiliyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi tesisinde ayda 20 ton yemek artığından 10 ton mama üretiliyor

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Yıldırım Belediyesi tesisinde ayda 20 ton yemek artığından 10 ton mama üretiliyor
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Yıldırım Belediyesi'nin 3 yıl önce açtığı tesiste, yemekhane ve işletmelerden toplanan aylık 20 ton yemek artığı 10 ton kuru mamaya dönüştürülüyor. Mamalar yalnızca belediyenin sorumluluğundaki sahipsiz hayvanlara veriliyor, gıda israfı da önleniyor.

Bursa'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hayata geçirilen mama üretim tesisinde, kamu kurumlarının yemekhanelerinden ve özel işletmelerden toplanan yemek artıkları sahipsiz hayvanlar için kuru mamaya dönüştürülüyor.

Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı bünyesinde 3 yıl önce faaliyete geçen mama üretim tesisiyle hem israfın önüne geçiliyor hem de mama alımından tasarruf ediliyor.

Gıda artıkları, veteriner hekimler ve gıda teknisyenleri tarafından kontrol ediliyor, hayvanların ihtiyacına göre gerekli mineraller eklenerek kuru mama haline getiriliyor.

Tesiste üretilen mamalarla barınaktaki hayvanların beslenmesi sağlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine yaklaşık 3 yıldır aktif şekilde çalışan tesiste, aylık ortalama 20 ton yemek artığı toplandığını söyledi.

İşlenen yemek artıklarından ayda 10 ton kuru mama üretildiğini anlatan Yılmaz, "Biz burada öncelikle gıda israfının önüne geçiyoruz. Kent içerisindeki birçok tesisin, lokantanın ve yemekhanenin atık yemeklerini topluyoruz. Kendi bakımevimizdeki ve doğal yaşam alanlarımızdaki hayvanların bakımını ve beslenme ihtiyacını tamamen burada ürettiğimiz mamalarla karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

"En sağlıklı mamayı üretmeye devam ediyoruz"

Yılmaz, üretilen mamaların yalnızca belediyenin sorumluluğundaki sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanıldığını vurguladı.

Atık yemeklerin besin değerlerinin dengelenerek hayvanlar için güvenli hale getirildiğini aktaran Yılmaz, "Yemeklerin içerisinde et, tavuk, balık gibi besin değerleri bulunduğu için ve üretim makinelerimizde belirli bir ısıda 24 saat periyotla işlendiği için besin değerlerini kaybetmeden pelet haline getiriliyor." diye konuştu.

Yılmaz, tesisin Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz gıda israfının önüne geçmek. Bu bağlamda topladığımız atık yemekleri mamaya dönüştürüp hayvanlarımızın beslenmesini sağlıyoruz. Bu mamalar vatandaşlara verilmiyor, yasayla bu yasaklanmıştır. Tesisimiz yaklaşık 3 yıldır hizmet vermektedir ve bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Veteriner hekimlerimiz ve ilgili birimlerimizle koordineli bir şekilde, sokak hayvanlarının besin değerini koruyarak en sağlıklı mamayı üretmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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