Yıldırım\'dan Gençlere Destek Mesajı

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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım, ülkü ocaklarının gençlerin bir hedefi ve geleceği olması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Gençlere sahip çıkmanın önemine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiçbir gencimizi ötekileştirmeden, uzaklaştırmadan, görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun her gencimizi, ülkü ocakları çatısı altında sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Çünkü bizim kazanamadığımız gençlerimiz, maalesef uyuşturucunun, alkolün, ahlaksızlıkların, terör örgütlerinin, yabancı ideolojilerin bünyesinde kaybolup gitmeye mahkum oluyorlar. O yüzden ülkü ocakları bütün Türk gençliğinin ortak çatısıdır. Buraya gelen gençlerimiz devletine, milletine ve ailesine faydalı şekilde yetişirler.. Bugün bozkurt milli bir sembol haline geldi. Türkiye'de 7'den 70'e her gencimiz Türklüğünü bozkurt işareti yaparak gösteriyor."

Konuşmanın ardından Yıldırım, Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Başkanı Mesut Çetinkaya'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.