Yıldız Semt Tiyatrosu'ndan '40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra' Oyunu

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin sanatı yaşatmak amacıyla semtlerde kurduğu tiyatrolardan biri olan Yıldız Semt Tiyatrosu, yeni oyunu '40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra'yı ile sanatseverlerle buluşturdu.

"Sanatın Kalbi Çankaya" sloganıyla amatör yetenekleri ortaya çıkaran projelerden biri olan Semt Tiyatroları, yeni oyunlarıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıldız Semt Tiyatrosu'nun yeni oyunu '40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra', Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Doğan Güneş'in yönettiği oyun, Devekuşu Kabare'nin üç skeci ile Aziz Nesin'in bir öyküsünden oluşuyor. Toplumsal olaylara ve bireylere farklı bir bakış açısıyla yaklaşan oyunda eleştiri, yerme, gülünç duruma düşürme ve farkındalık yaratma gibi unsurlar karakterler aracılığıyla ön plana çıkıyor. Toplumsal olarak hangi noktada olduğunun sorgulandığı oyunda, 40 yıl öncesine gidilerek hafızaların tazelenmesi ve geçmişin hatırlanması amaçlanıyor.