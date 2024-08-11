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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi'nin düzenlediği 'Yıldızlar Altında Giresun Fotoğrafçılığı Günleri'ne katılan 100'e yakın fotoğrafçı, Kümbet Yaylası'nda bir araya geldi.

Giresun Belediyesi tarafından Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD), Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD), Giresun İl Özel İdaresi, Kümbet Dağ Evi ve Giresunport Liman İşletmesi iş birliğinde organize edilen 'Yıldızlar Altında Giresun Fotoğrafçılığı Günleri'ne il içinden ve il dışından 100'e yakın fotoğrafçı, Kümbet Yaylası'nda bir araya geldi. Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte, fotoğraf tutkunları yaylada kurulan kampta yıldızların dansını fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, "Şu an harika bir gökyüzü var, harika bir gözlem var, yıldızlar kayıyor, bu aynı zamanda şehrimizin de tanıtılması için çok önemli bir unsur. Giresun'un her şeyde olduğu gibi gökyüzünde de özel bir yapısı olduğu ortaya çıktı. İl içinden ve il dışından bu etkinliğe katılan misafirlerimiz var. Artık yıldız dansı arşivlerde en özel yerde kendisine yer edinecek" dedi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, yıldız fotoğrafçılığının her yıl daha bir görsel şölenle fotoğraf karelerine yansıtıldığını kaydetti. Kılıç, "İl dışından katılımlar bizi sevindiriyor, çünkü bölgemize astrofotoğraf meraklılarının merakını artırdık. Giresun'un astrofotoğraf konusunda iklimsel bir potansiyeli var, bu da bir avantaj, tarihi kalıntılar, ormanlık alan, doğa ve iklimsel yapısı büyük bir avantaj olarak görünüyor" diye konuştu.

Yıldız fotoğrafçılığının teorik eğitimini aktaran Engin Ayyıldız ise "Bu bölgede Samanyolu'nu gözlemliyoruz. Bu bizim için şans, katılımcılar için bu nokta güzel bir destinasyon. Bu bölgede özellikle dağlık bölgedeki ormanın kattığı değer güzel bir kadrajlama sağlıyor. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe il dışından katılan vatandaşlar ise bu organizasyon için Giresun Belediye Başkanı Köse'ye ve iş birlikçi kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.